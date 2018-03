LVMH : Virgil Abloh est le nouveau directeur artistique des Collections Homme de Louis Vuitton

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Vuitton a annoncé l'arrivée de Virgil Abloh en tant que nouveau directeur artistique des Collections Homme, avec effet immédiat. Son premier défilé pour Louis Vuitton aura lieu en juin lors de la semaine de la mode masculine à Paris. "C'est un honneur d'accepter le poste de directeur artistique des Collections Homme de Louis Vuitton. Le patrimoine et la créativité de la Maison sont pour moi des inspirations clés et j'aspire à leur rendre hommage tout en réalisant de nouvelles passerelles avec les temps modernes", a déclaré Virgil Abloh."Ayant suivi avec grand intérêt l'ascension de Virgil depuis qu'il a travaillé avec moi chez Fendi en 2006, je suis ravi de voir à quel point sa créativité innée et son approche avant-gardiste l'ont rendu incontournable, non seulement dans la mode mais aussi dans la culture populaire. Sa sensibilité pour le luxe et le savoir-faire sera déterminante pour imaginer les collections Louis Vuitton Homme du futur", a déclaré Michael Burke, PDG de Louis Vuitton.