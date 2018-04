LVMH : croissance organique des ventes de 13% au 1er trimestre 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LVMH a réalisé au premier trimestre 2018 des ventes de 10,9 milliards d'euros, en progression de 10% par rapport au premier trimestre 2017. La croissance organique s'établit à 13%, une progression à laquelle contribuent tous les groupes d'activités. Dans son communiqué, le groupe de luxe précise qu’elle ressort à 15% en excluant l'impact de l'arrêt fin 2017 de la concession de l'aéroport de Hong Kong. LVMH ajoute que « l’Asie, les Etats-Unis et l'Europe connaissent une bonne croissance ».Dans le détail, l'activité du groupe se répartie entre ses branches Vins et Spiritueux (1,19 milliard d'euros, stable en données publiées), Mode & Maroquinerie (4,27 milliards, +25%), Parfums & Cosmétiques (1,5 milliard,+8%), Montres & Joaillerie (959 millions, +9%) et Distribution sélective (3,10 milliards, -2%)." Dans un environnement porteur en ce début d'année, marqué cependant par un contexte monétaire défavorable et des incertitudes géopolitiques, LVMH continuera à concentrer ses efforts sur la mise en valeur de ses marques, maintiendra une stricte maîtrise des coûts et ciblera ses investissements sur la qualité ", conclut le communiqué.