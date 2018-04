LVMH : nouveau directeur artistique chez Berluti

03/04/2018 | 08:33

LVMH annonce la nomination de Kris Van Assche comme directeur artistique de la maison Berluti. Il sera ainsi responsable de l'ensemble des collections souliers, maroquinerie, prêt-à-porter, et accessoires.



'Je connais Kris Van Assche depuis de nombreuses années, ai toujours admiré son travail chez Dior Homme et me réjouis de travailler avec lui', commente Antoine Arnault, PDG de la maison. Il présentera sa première collection lors de la Fashion week Homme de janvier 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.