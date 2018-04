LVMH : un bon début d'exercice

09/04/2018 | 18:07

Publié ce lundi après séance, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018 de LVMH s'est élevé à environ 10,85 milliards d'euros, soit une hausse de 10% et de 13% en données organiques par rapport à la même période l'an passé.



Premier métier du groupe, le pôle 'Mode & Maroquinerie' a à lui seul dégagé 4,27 milliards d'euros de revenus, en augmentation de 25% et de 16% sur une base organique. Les recettes tirées de la branche 'Parfums & Cosmétiques' ont quant à elles atteint 1,5 milliard d'euros, ce qui témoigne d'une progression de 8% et de 17% en organique.



Le chiffre d'affaires du segment 'Vins et Spiriteux' est de son côté resté stable, mais affiche une hausse de 10% en organique à 1,2 milliard d'euros, alors que la division 'Montre & Joaillerie' a vu ses ventes croître de 9% et de 20% en organique à 959 millions.



Seule exception: les revenus provenant de l'activité 'Distribution collective' ont reculé de 2% en publié à 3,1 milliards d'euros. Il ont cependant progressé de 9% en organique et même de 16% en excluant l'arrêt de la concession de l'aéroport de Hong Kong.



Dans un environnement porteur en ce début d'année, marqué cependant par un contexte monétaire défavorable et des incertitudes géopolitiques, LVMH a fait savoir qu'il 'continuera à concentrer ses efforts sur la mise en valeur de ses marques, maintiendra une stricte maîtrise des coûts et ciblera ses investissements sur la qualité, l'excellence et l'innovation de ses produits et de leur distribution'.



Le géant du luxe dit compter sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2018 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.