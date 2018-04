La valeur du jour à Paris - LVMH : champagne !

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Moët pour les uns, Vuitton pour les autres ! LVMH a dévoilé une croissance organique trimestrielle spectaculaire de 13% grâce au dynamisme de ses deux principales branches : la mode-maroquinerie et les vins et spiritueux. Le consensus était de 9%. Le titre bondit de plus de 5% à 276,30 euros après avoir atteint un record de 277,25 euros. Dans son sillage, Kering grimpe de 3,6% et Remy Cointreau de plus de 1%. Toutes les activités du numéro un mondial du luxe ont dépassé les attentes et seule la branche de distribution sélective doit se contenter d'une croissance organique à un chiffre.LVMH a bénéficié à plein du Nouvel An chinois, du retour de la croissance des marchés de Hong Kong et Macau et des hausses de prix passées en mars chez Louis Vuitton.Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de LVMH a atteint 10,85 milliards d'euros. Les ventes de la division mode-maroquinerie se sont établies à 4,27 milliards, en croissance organique de 16%. A l'image des analystes, Marco Bruzzo, directeur général délégué chez Mirabaud AM, interrogé par AOF, a salué cette croissance alors que la base de comparaison était très élevée : +15% au premier trimestre 2017. Surtout, le gérant rappelle que cette branche, constituée à 80% par Louis Vuitton, représente 50% du résultat opérationnel du groupe.Autre point très positif, la deuxième branche la plus contributrice aux résultats de LVMH, les vins et spiritueux (15% du résultat opérationnel), a vu sa croissance organique bondir à 10% pour un chiffre d'affaires de 1,19 milliard. "65% du résultat opérationnel progresse avec une marge très élevée, soit une performance de très bon augure pour la publication des résultats trimestriels", souligne Marco Bruzzo.Ce dernier ne voit pas de nuage poindre à l'horizon. "Les ventes de Louis Vuitton ont été excellentes en mars malgré la hausse des prix et le groupe a prévu de relever les prix dans les vins et spiritueux au deuxième trimestre. Le premier semestre s'annonce donc particulièrement solide", estime-t-il.Marco Bruzzo observe par ailleurs que LVMH a gagné des parts de marché dans toutes ses divisions, une dynamique qui devrait s'amplifier dans les mois à venir, creusant le fossé entre les champions du luxe, LVMH mais aussi Kering et Hermès, et les autres acteurs de tailles plus petites.Au niveau de la valorisation, Marco Bruzzo affiche son optimisme. Le titre LVMH se traite environ 24 fois ses bénéfices attendus en 2018, contre 28 fois pour le secteur. "Le titre présente une décote de 13/14% alors qu'il devrait au contraire bénéficier d'une prime au vu de la qualité de son portefeuille". Ainsi, malgré la hausse du jour, l'action offre encore du potentiel.Enfin, Marco Bruzzo n'est pas inquiet des conséquences d'une guerre commerciale sur le secteur du luxe. "Depuis l'agitation du marché il y a un mois, les investisseurs jouent clairement le luxe comme un secteur refuge, une tendance qui devrait se poursuivre. Par ailleurs, la confiance des consommateurs chinois est au plus haut et leur appétit pour Louis Vuitton ne devrait pas faiblir".Credit Suisse et Berenberg partagent cet optimisme. Le premier a confirmé son opinion Surperformance et son objectif de cours de 250 euros sur LVMH tandis que le second a relevé sa cible de 280 à 285 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Les prochaines semaines promettent d'être belles pour LVMH...