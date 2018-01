L’artiste argentin Leandro Erlich présente ses oeuvres.

Le Bon Marché Rive Gauche, créé en 1852, est devenu le grand magasin parisien de référence. En présentant une sélection de marques pointues et exclusives, il est devenu à la fois précurseur et prescripteur. Mais c’est aussi devenu un lieu d’exposition d’œuvres d’art qui offre une promenade esthétique et didactique à ses visiteurs.

Dès le début de cette année et du 12 janvier au 18 février le grand magasin reçoit l’artiste Leandro Erlich et lui a donné carte blanche pour exprimer toute sa créativité.

Intitulée « sous le ciel », l’artiste qui a investi tout l’espace offre une œuvre intrigante et poétique. La pièce principale est un entrelacs inspiré d’un nœud marin autour des escalators du bâtiment. Les vitrines sont aussi « garnies de formes légères et cotonneuses qui lévitent alors que ses silhouettes nuageuses investissent aussi à l’intérieur et au sommet de la verrière centrale », explique le média Fashion Network.

Leandro Erlich succède ainsi à l’artiste chinois Ai Weiwei qui a exposé ses oeuvres dans le grand hall du Bon Marché en 2016 comme nous l’indiquions dans notre article du 18 janvier 2016).

