26/03/2018 | 10:25

Louis Vuitton annonce l'arrivée de Virgil Abloh comme nouveau Directeur Artistique des Collections Homme. Son premier défilé pour Louis Vuitton aura lieu en juin lors de la semaine de la mode masculine à Paris.



' Sa sensibilité pour le luxe et le savoir-faire sera déterminante pour imaginer les collections Louis Vuitton Homme du futur. ', a déclaré Michael Burke, Président Directeur Général de Louis Vuitton.



' Le patrimoine et la créativité de la Maison sont pour moi des inspirations clés et j'aspire à leur rendre hommage tout en réalisant de nouvelles passerelles avec les temps modernes. ', a déclaré Virgil Abloh.



