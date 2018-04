LVMH : Bryan Garnier relève sa recommandation

24/04/2018 | 09:13

Bryan Garnier relève sa recommandation sur LVMH de 'neutre' à 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 272 à 307 euros, ainsi que ses estimations de BPA pour 2018-2020 de 5%, se disant 'convaincu par les fondamentaux solides' du groupe.



'Il semble que l'industrie du luxe est en meilleure forme que ce que nous pensions initialement, principalement grâce à la Chine et à la clientèle chinoise', indique le broker dans sa note sectorielle, rehaussant de 4% en moyenne ses estimations de résultats 2018-2020.



En dépit d'une base de comparaison difficile, Bryan Garnier ne s'attend plus à un ralentissement en 2018 par rapport à 2017, et anticipe une croissance organique moyenne des ventes dans le secteur de 8% cette année, à comparer à 6,5% en hypothèse précédente.



