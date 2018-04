Lysogene : changement au conseil d'administration

23/04/2018 | 08:17

Lysogene annonce la nomination du Dr Peter Lichtlen en qualité d'administrateur indépendant sans fonction de direction, à compter du 1er avril 2018, ainsi que le départ du Dr Olivier Danos du conseil d'administration à la même date.



Peter Lichtlen était directeur médical de Sucampo Pharmaceuticals Inc. jusqu'à son rachat cette année par Mallinckrodt Pharmaceuticals et possède 18 années d'expérience dans la direction de sociétés de biotechnologies.



Avant de rejoindre Sucampo, il travaillait chez ESBATech AG (acquis par Alcon/Novartis en 2009), qu'il avait rejoint en 2000 et où il exerçait les fonctions de directeur médical de la recherche et du développement clinique.



