Lysogene : nomination d'un directeur scientifique

16/05/2018 | 15:13

La société biopharmaceutique Lysogene, spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central, annonce la nomination du Dr Ralph Laufer au poste de Chief Scientific Officer et membre de l'équipe de direction.



Ralph Laufer compte plus de 25 ans d'expérience dans la recherche pharmaceutique, la recherche translationnelle ainsi que le développement de médicaments au sein de sociétés biopharmaceutiques et de groupes de santé internationaux.



Avant de rejoindre Lysogene, il occupait le poste de senior vice president chez Teva Pharmaceutical Industries en Israël, au sein duquel il gérait une équipe de près de 400 scientifiques répartis sur cinq sites mondiaux.



