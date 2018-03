Transfert vers le compartiment offre au public d'Euronext Growth Paris

M2i, acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management, annonce le transfert de ses actions du groupe E1 (placement privée) vers le groupe E2 (offre au public) d'Euronext Growth Paris à compter du 20 mars 2018.



Un prospectus a été visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 18-085 en date du 15 mars 2018.



L'opération s'inscrit dans le prolongement des précédentes opérations d'augmentation de capital et de transfert sur Euronext Growth avec la volonté d'améliorer la liquidité du marché de ses actions, en s'adressant à de nouvelles catégories d'investisseurs.



La société rappelle avoir mis en place un contrat de liquidité.



Calendrier :

- 15 mars 2018 : Visa de l'AMF sur le prospectus portant sur l'opération

- 16 mars 2018 : Publication de l'Avis Euronext concernant le transfert de groupe de cotation

- 20 mars 2018 : Transfert des actions du groupe E1 (placement privé) vers le Groupe E2 (offre au public)



Le Prospectus est disponible sur le site internet de la société (www.m2iformation.fr), sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur simple demande auprès de la société. Les investisseurs sont invités à prendre en considération l'ensemble des informations figurant dans le Prospectus, y compris les facteurs de risques décrits dans la section 4 du Prospectus avant de décider d'acquérir ou de souscrire des actions de M2i.

A PROPOS DE M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 000 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-Learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 000 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.



Le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 39,9M€.



M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).



Nombre d'actions : 4.802.480

Publication le 15 mars 2018

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr

