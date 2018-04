M6 Metropole Television : Audiences radio Janvier-Mars 2018

Meilleure PDA toutes radios confondues depuis 10 ans*

Plus grand nombre d'auditeurs sur une vague Janv-Mars**

RTL leader absolu

Après une année 2017 historique, marquée par le plus grand nombre d'auditeurs à l'écoute de RTL depuis 2007***, RTL démarre cette nouvelle année 2018 sur des bases record :

Un record sur la Part d'Audience , le critère qui prend en compte à la fois le nombre d'auditeurs et la durée d'écoute : meilleure PDA toutes radios confondues depuis 10 ans *.

, le critère qui prend en compte à la fois le nombre d'auditeurs et la durée d'écoute : *. Un record sur l'Audience Cumulée : le plus grand nombre d'auditeurs depuis 2002 sur un sondage de début d'année (Janvier - Mars) avec 6 644 000 auditeurs (+54 000 auditeurs sur un an).

Avec ce sondage, RTL est ainsi leader sur tous les critères et conserve le leadership du prime-time de la radio, le 7H/9H30 depuis le début de la saison avec 14% de PDA (+0,8 pt)

• Leader en PDA, en hausse de 0,6 point (+ 5%) sur un an, avec 13,2%, son record toutes radios confondues depuis 10 ans*

• Leader en AC%, avec 12,2% (stable)

• Leader en AC Milliers, avec 6 644 000 auditeurs en moyenne par jour, soit 54 000 paires d'oreilles supplémentaires en un an

• Leader en Durée d'Écoute avec 2h26 (+ 6 minutes en un an)

• Leader en QHM avec 829.000 auditeurs en moyenne, en hausse de +40.000 sur un an

• Leader des matinales 7h/9h30 - « RTL Matin, Yves Calvi » - avec 14% en PDA

UN PÔLE RADIO EN FORME

Avec 19,8% de Part d'Audience, en hausse de 1pt sur l'année, le Pôle Radio RTL (RTL - Fun Radio - RTL2) confirme sa position de 1er groupe radio privé de France.

