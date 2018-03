M6 Metropole Television : Campagne TV inédite « Le Double Expresso RTL2 »

Un spot qui reflète bien le positionnement unique de RTL2 et l'état d'esprit de sa matinale, que les auditeurs peuvent retrouver chaque matin, entre 6h et 9h.

Avec cette campagne de communication, RTL2 confirme son positionnement musical fort tout en développant une offre de programmes incarnée et exclusive autour de l'univers Pop-Rock . Le spot montre Justine et Grégory tels qu'ils sont avant l'antenne : authentiques, drôles, dynamiques. Cette campagne inédite dévoile d'où vient leur bonne humeur : le son Pop-Rock, qui alimente autant la programmation musicale que l'éditorial de l'émission.

Pour la première fois, du vendredi 16 mars au vendredi 6 avril, la station Pop-Rock lance une campagne de publicité TV pour son prime time « Le Double Expresso RTL2 », présenté par Justine Salmon et Grégory Ascher. Ce spot de 30 secondes sera diffusé sur M6, W9, 6ter, Téva et Paris Première.

« Le Double Expresso RTL2 » est présenté par Justine SALMON et Grégory ASCHER, du lundi au vendredi, de 6h00 à 9h00. « Le Double Expresso RTL2 », c'est chaque matin une double dose de musique, d'info et de bonne humeur avec la chronique drôle et décalée, de Jonathan O'DONNELL, intitulée « Le Monde selon Jonathan O'Donnell », des jeux (la tête dans le quiz, la banque) et des invités.

Retrouvez « Le Double Expresso » sur RTL2 et RTL2.fr