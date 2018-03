M6 Metropole Television : Campagne de communication Fun Radio

Pour la 3ème édition de la FUN RADIO IBIZA EXPERIENCE - avec HÏ IBIZA - FUN RADIO lance une campagne de communication 360° : affichage, télévision, digital et actions terrain se succéderont jusqu'au jour de l'événement, vendredi 27 avril prochain, à l'Accor Hôtel Arena.

Cet événement, produit par FUN RADIO (via sa filiale M6 INTERACTIONS), et sponsorisé par TOYOTA, réunit à Paris, le temps d'une soirée, les plus grands DJs de la planète avec cette année : Armin Van Buuren, Don Diablo, Kungs, Martin Solveig, et R3hab.

Cette prise de parole dédiée à la FUN RADIO IBIZA EXPERIENCE comprend :

Une campagne d'affichage nationale : du 13 au 21 mars, déclinée en 3 formats, dans le métro, les gares et en colonnes Morris.

: du 13 au 21 mars, déclinée en 3 formats, dans le métro, les gares et en colonnes Morris. Une campagne TV : du 14 au 23 mars, via un spot diffusé sur M6, W9 et 6ter.

Cette campagne met en scène les DJs présents à l'événement et invite à gagner les dernières places en écoutant FUN RADIO.



Des opérations terrain dans Paris :

- Du 10 au 16 mars : Des miroirs seront positionnés dans plusieurs quartiers de Paris. Les auditeurs pourront se prendre en photo devant et le mettre en ligne sur les réseaux sociaux via #FunRadioIbizaExperience. Les émissions « Bruno dans la radio », « Le Before Party Fun », « Lovin'Fun » et « Marion et Anne-So » choisiront leur photo préférée et feront gagner deux pass Backstage pour l'événement.

- A partir du 12 mars : A la sortie du métro parisien sera apposé sur le sol le logo de la Fun Radio Ibiza Experience 2018.

- Le 7 avril : 1.000 cintres seront disposés dans Paris avec le dresscode de la FUN RADIO IBIZA EXPERIENCE (T-shirt + lunettes). Parmi ces kits, se trouveront des pass à gagner.

- Le 27 avril : un « Twister » géant, aux couleurs de FUN RADIO, sera installé dans le hall de l'Accord Hôtel Arena pour gagner des goodies.

Avec cette campagne de communication, FUN RADIO souligne son positionnement unique et son leadership auprès des talents de la scène « Dance-Electro » française et internationale. Toute l'année les plus grands DJs se succèdent aux platines de PARTY FUN et assurent une présence permanente de FUN RADIO dans les plus grands clubs. FUN RADIO couvre tous les événements du son Dancefloor et les plus grands festivals en France et à l'international : FUN RADIO est là où sont tous les DJs !