M6 Metropole Television : Composition du Conseil de Surveillance

COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU

GROUPE M6

Le Conseil de Surveillance du Groupe M6 s'est réuni aujourd'hui à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires et a nommé Elmar Heggen à sa Présidence à la suite de la démission annoncée de Guillaume de Posch.

Au cours de cette séance il a également nommé Gilles Samyn Vice-Président, en remplacement de Guy de Panafieu qui n'avait pas sollicité le renouvellement de son mandat.

La composition des différents Comités du Conseil a également été revue.

Ainsi les membres du Comité des Rémunérations et des Nominations sont désormais :

- Gilles Samyn, Président du Comité, Administrateur délégué du groupe Frère-Bourgeois et Président de la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP) ;

- Elmar Heggen, Administrateur exécutif de RTL Group ;

- Marie Cheval, Directrice Exécutive Clients, Services, Transformation digitale du groupe Carrefour.

Les membres du Comité d'audit sont :

- Gilles Samyn, Président du Comité ;

- Elmar Heggen ;

- Mouna Sepehri, Directeur délégué à la Présidence de Renault,

- Nicolas Houzé, Directeur Général des Galeries Lafayette et du BHV Marais.

Neuilly-sur-Seine, le 19 avril 2018

Biographies

Elmar Heggen

Elmar Heggen, de nationalité allemande, est diplômé de l'European Business School en gestion des affaires et titulaire d'un MBA en Finance. Il commence sa carrière au sein du Groupe Félix Schoeller en 1992. Il devient Vice-Président et Directeur Général de Felix Schoeller Digital Imaging au Royaume Uni en 1999. Elmar Heggen rejoint le Corporate Center du Groupe RTL en 2000 comme Vice-Président du pôle fusion et acquisitions. Depuis le 1er octobre 2006, Elmar Heggen est Directeur Administratif et Financier et Président du Corporate Center du Groupe RTL. Le 18 avril 2012, il a été nommé administrateur exécutif de RTL Group S.A.

Marie Cheval

Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et de l'ENA, Marie Cheval a débuté sa carrière en 1999 à l'Inspection Générale des Finances. Entre 2002 et 2011, elle exerce plusieurs fonctions au sein du groupe La Poste. En 2011, Marie Cheval rejoint le Groupe Société Générale comme Directrice Global Transaction and Payment Services. Elle est ensuite nommée, en 2013, Directrice Générale de Boursorama, filiale de Société Générale. En octobre 2017, Marie Cheval rejoint le Groupe Carrefour en tant que Directrice Exécutive Clients, Services et Transformation Digitale.

Nicolas Houzé

Nicolas Houzé a débuté sa carrière au sein du cabinet de conseil A.T. Kearney puis de la banque d'affaires Deutsche Bank, avant de rejoindre Monoprix en 1998, où il occupe différentes fonctions opérationnelles. En 2007, il prend la tête de la direction Horlogerie du groupe Galeries Lafayette. De 2011 à 2013, Nicolas Houzé occupe les fonctions de Directeur général adjoint de la branche Grands Magasins du Groupe qui comprend les enseignes Galeries Lafayette et BHV Marais. Il est désormais Directeur Général des Galeries Lafayette et du BHV Marais.

