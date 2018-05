M6 Metropole Television : EnjoyPhoenix rejoint Golden Network

EnjoyPhoenix est sans conteste la 1ère influenceuse française : avec plus de 10 millions d'abonnés toutes plateformes sociales confondues, elle est la créatrice française n°1 sur YouTube et sur Instagram. Suivie par une communauté fidèle et bienveillante depuis ses débuts, elle est un visage incontournable de YouTube et une des personnalités les plus connues de la génération millenials. Dans ses vidéos, elle partage avec sa communauté sa passion pour le lifestyle (mode, beauté, cuisine, voyages) et sa vie quotidienne.

Soutenue par le Groupe M6 depuis ses débuts, EnjoyPhoenix est aussi la grande gagnante 2018 du Meilleur Pâtissier - Spéciale Célébrités diffusée sur M6 et publiera son premier livre de pâtisserie le 23 mai avec M6 Editions.

Avec l'arrivée d'EnjoyPhoenix, Golden Network renforce sa puissance sur l'influence marketing et conforte son leadership sur la beauté et le lifestyle.