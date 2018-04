M6 Metropole Television : Le Groupe M6 et Free signent un nouvel accord de distribution global

LE GROUPE M6 ET FREE SIGNENT UN NOUVEL

ACCORD DE DISTRIBUTION GLOBAL

Le Groupe M6 et Free se félicitent de la signature d'un nouvel accord global pour la distribution des chaînes du Groupe M6 et de leurs services associés auprès des abonnés Free.

Cet accord porte sur la distribution de l'ensemble des chaînes du Groupe M6 (M6, W9, 6ter, Paris Première, téva, M6 Music et Girondins TV) et leurs services non linéaires et fonctionnalités associés.

Ainsi, en complément des chaînes et services du Groupe M6 auxquels les abonnés Free pouvaient d'ores et déjà avoir accès, ils pourront prochainement bénéficier d'un accès à :

- des fenêtres de diffusions étendues pour les services de replay et de nombreux programmes supplémentaires à la demande ;

- des programmes en avant-première de leur diffusion TV ;

- des fonctionnalités innovantes et avancées associées aux contenus du Groupe M6 comme le start over, le npvr, le cast.

***

À propos du Groupe M6

Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia puissant, offrant une large gamme de programmes, de produits et de services. Télévision (8 chaînes dont M6, seconde chaîne commerciale du marché), radio (3 stations dont RTL, 1ère radio de France) mais aussi production et acquisition de contenus, digital, e-commerce, cinéma, musique, spectacles… Fort de ses marques et de ses contenus, le Groupe M6 a progressivement étendu ses activités à travers des diversifications ciblées et des offres innovantes telles que 6play, sa plateforme digitale lancée en 2013 (20 millions d'utilisateurs inscrits et plus d'un milliard de vidéos vues en 2017). Son objectif : développer la complémentarité de ses marques afin de répondre aux attentes de ses différents publics et à leurs nouveaux modes de consommation. Plus d'informations : groupem6.fr

A propos de Free

Free, filiale du Groupe Iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). La Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays : appels, SMS & MMS illimités depuis Europe, DOM, Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël (vers la même destination) et 25Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis tous ces pays + Mexique, Suisse, Turquie, Algérie et Thaïlande. Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son Forfait à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,7 millions d'abonnés mobiles au 31/12/2017).

Neuilly-sur-Seine, le 3 avril 2018

CONTACTS PRESSE

GROUPE M6 :

Anne-Sophie Aubrée / 01 41 92 66 22 / asaubree@m6.fr

FREE :

Isabelle Audap / 01 73 50 27 22 / presse@iliad.fr