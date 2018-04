M6 : hausse de 11% du CA au 1er trimestre

19/04/2018 | 09:23

Le Groupe M6 affiche un chiffre d'affaires de 359,2 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2018, en hausse de 11%, ainsi qu'un résultat opérationnel courant (EBITA) de 44,6 millions, contre 47,1 millions au premier trimestre 2017.



Les recettes publicitaires ont progressé de 20%, reflétant l'intégration du pôle radio, la solidité des audiences des chaînes gratuites et le dynamisme des audiences internet, alors que le chiffre d'affaires non publicitaire a diminué de 5,7%.



L'EBITA du groupe de médias a été pénalisé par les pertes du F.C.G.B. qui se sont dégradées de -12,8 millions d'euros en raison du remplacement du staff technique et de la non-réalisation de cessions de joueurs, prévues au second semestre.



