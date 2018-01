M6 : nouveau partenariat avec l'UEFA

24/01/2018 | 18:57

M6 a annoncé ce mercredi après Bourse avoir conclu un nouveau partenariat avec l'UEFA.



Celui-ci comprend la diffusion par le groupe, en direct et en exclusivité, de la moitié des matches de qualification de l'Equipe de France de football pour l'UEFA Euro 2020 et la Coupe du Monde de la FIFA 2022, de la moitié des matches amicaux et de préparation de l'Equipe de France pendant cette période, et de la moitié des matches de l'Equipe de France pour les deux premières éditions de la nouvelle compétition UEFA Nations League (2018 et 2020).



Pour rappel, le Groupe M6 a également obtenu auprès de la Fédération Française de Football (FFF) les droits exclusifs de diffusion des matches de l'Equipe de France féminine de football pour les 5 prochaines saisons à compter de la rentrée 2018.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.