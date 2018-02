M6 : résultat opérationnel courant record en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M6 a réalisé en 2017 un résultat net en hausse de 3,7% à 158,4 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a atteint 248,7 millions, nouveau plus haut historique du groupe, en progression de 22,2%, hors résultat non-récurrent en 2016 lié à l'indemnité de fin de contrat M6 mobile by Orange. La marge opérationnelle du groupe atteint 17,9%. Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 1,3873 milliard, en hausse de 8,5%. Le chiffre d'affaires publicitaire des chaînes gratuites augmente notamment de 4,6%.Le montant du dividende annuel a été fixé à 0,95 euro par action. Cette hausse de 0,10 euro par rapport au dividende versé en 2017 reflète les solides performances financières du groupe ces dernières années, a souligné M6.Selon le groupe, 2018 sera marquée par la poursuite de l'intégration de RTL Radio, avec un objectif de générer 6 millions d'euros de synergies en coûts et en revenus sur les 18 millions récurrents attendus à l'horizon 2020.M6 maintiendra sa stratégie d'investissement dans les programmes afin de poursuivre la progression de ses audiences et de sa part de marché.Le groupe bénéficiera également en 2018 de l'entrée en vigueur des nouveaux contrats de distribution signés avec Altice-SFR, Groupe Canal+, Orange et Bouygues Telecom, qui sécurisent la diffusion de ses chaînes payantes en l'associant avec la rémunération des chaînes gratuites et de leurs services associés.