M6 : tente de résister à la chute des marchés, Liberum plus optimiste pour 2018

M6 boucle une semaine de prises de bénéfices (-3,60% en cinq séances) après avoir clôturé jeudi 22 février à son plus haut niveau depuis octobre 2007, soit 23,86 euros. Ce matin, le titre du groupe de médias lâche encore 1,30% mais parvient encore à surperformer légèrement un SBF 120 qui cède 1,5%. M6 profite d'une force de rappel avec la note plutôt positive de Liberum à son égard qui, après les résultats annuels du groupe et un roadshow avec son management, a maintenu sa recommandation d'Achat et relevé son estimation de chiffre d'affaires pour 2018.Le bureau d'études vise désormais un chiffre d'affaires de 1,54 milliard d'euros contre une précédente estimation à 1,509 milliard d'euros. Liberum précise que cette prévision n'intègre que 15 millions d'euros de commissions liées à la distribution des chaines du groupe M6 par les opérateurs télécoms, un montant qu'il juge prudent. M6 a signé ces dernières semaines avec Bouygues Telecom, Orange et Altice. Le principal avantage de ces revenus complémentaires est qu'ils sont très rentables puisque Liberum estime leur marge à 85%."L'impact de ces accords n'est pas encore intégré dans les prévisions du consensus mais devrait entrainer une forte hausse du chiffre d'affaires et des marges de M6", résume Liberum.L'analyste juge également trop prudentes les estimations de synergies que M6 compte retirer de l'intégration des radios rachetées à RTL (RTL, RTL2, Fun Radio) : 7 millions d'euros sur les coûts et 7 millions sur les revenus. Liberum souligne que la radio donne accès à des marchés publicitaires locaux dont la valeur est estimée à 150 millions d'euros. De plus, l'analyste souligne le potentiel de packages publicitaires combinant la radio et la télévision.Enfin, de son contact avec le management de M6, Liberum retient sa volonté d'accroitre ses parts de marché publicitaire en optimisant sa grille de programmes. Concernant l'évolution de la publicité, le groupe de médias a indiqué que la catégorie des biens de grandes consommation (FMCG) montrait plutôt des signes de reprise cyclique en France. Ces derniers mois, plusieurs sociétés du secteur faisaient plutôt état de réductions de budgets, pénalisant notamment des agences comme Publicis ou WPP.