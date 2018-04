M6 : Oddo maintient ses estimations inchangées

19/04/2018 | 15:49

Oddo confirme son opinion Achat sur le titre et son objectif de cours de 24 E. Le bureau d'analyses maintient ses estimations inchangées, à savoir une croissance du CA annuel de 9.7%, dont un CA publicitaire TV chaînes gratuites de +1.9%, et une croissance de l'EBITA de 7% à 265 ME, dynamisé par l'intégration des radios RTL et des contrats signés avec les opérateurs Télécoms.



' Nous pensons que le titre devrait être porté par une accélération du marché publicitaire TV français que nous attendons à partir du S2 2018 et par un assouplissement à venir de la réglementation française (fin des secteurs interdits, assouplissement des règles de production, droit à la publicité adressée) ' explique Oddo.



Le groupe M6 a publié un CA T1 2018 consolidé de 359ME, en hausse de 11%, soit 2% au-dessus des attentes d'Oddo et 1% au-dessus de celles du consensus (Oddo BHF: +9% à 352ME ; Consensus:+10% à 357ME). L'EBITA ressort à 44.6ME, en baisse de 5% (vs 47 ME au T1 2017), globalement en ligne avec les attentes des analystes (Oddo BHF: 44ME ; Consensus: 46ME).



' La bonne surprise de cette publication provient du CA publicitaire des chaînes gratuites qui progresse de 3.4% (Oddo BHF +1%, Consensus: +1.1%), malgré un effet de base défavorable (+5.6% T1 2017) ' indique Oddo.



