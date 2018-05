Macy's : relève ses objectifs annuels

16/05/2018 | 14:48

Macy's annonce un relèvement vigoureux de ses objectifs annuels, avec un BPA ajusté désormais attendu entre 3,75 et 3,95 dollars, en augmentation de 20% par rapport à la fourchette cible précédente, pour une évolution des ventes attendues entre -1% et +0,5%.



Sur son premier trimestre comptable, la chaine de grands magasins a vu son BPA ajusté augmenter de 85% à 48 cents, battant largement un consensus qui n'était que de 36 cents, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3,6% à 5,54 milliards de dollars.



'Notre performance reflète l'exécution solide de notre stratégie North Star', explique le PDG Jeff Gennette, qui pointe aussi 'des dépenses des ménages vigoureuses et des améliorations significatives dans le tourisme international'.



