Macy's : vers un départ de la directrice financière

Macy's annonce que Karen Hoguet, sa directrice financière (CFO) depuis de nombreuses années, quittera le groupe à la fin de l'exercice actuel, en février 2019.



La chaine américaine de grands magasins a entamé une recherche externe pour lui trouver un successeur et permettre une transition 'en douceur'. Une fois ce successeur désigné, Karen Hoguet conservera un rôle de conseillère jusqu'à son départ de l'entreprise



Pour rappel, Karen Hoguet avait rejoint le groupe de distribution de Cincinnati (Ohio) en 1982 -alors nommé Federated Department Stores- et en a pris les rênes de la direction financière en 1997.



