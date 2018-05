MADVERTISE : LCM ajuste à la baisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a maintenu sa recommandation Achat mais abaissé de 1,8 à 1,6 euro son objectif de cours sur Madvertise. Le bureau d'études réagit à la publication de résultats 2017 inférieurs à ses attentes, soulignant plus particulièrement la baisse du chiffre d'affaires en France. Cependant, LCM note aussi que Madvertise est solide à l'international. "Bien qu’elle soit en deçà des attentes, cette publication nous conforte en termes de qualité de l’offre du groupe Madvertise et de la pertinence de la stratégie de déploiement à l’international", résume l'analyste.LCM intègre désormais à son modèle des hypothèses de "croissance prudente" avec une croissance du chiffre d'affaires estimée en 2018 de 4,7% et une marge d'Ebitda de 2,3%.