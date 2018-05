Madvertise : technologie publicitaire conforme au RGPD

18/05/2018 | 14:01

Madvertise indique que sa technologie publicitaire est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et met à disposition de ses éditeurs leurs propres CMP (Consent Management Plateform) basés sur les dispositions de l'IAB Europe.



A quelques jours de l'entrée en vigueur du RGPD, la société a mis à jour son SDK publicitaire et accompagne l'ensemble de ses éditeurs, aussi bien en France, qu'en Allemagne et en Italie, pour intégrer leurs modules de consentement.



'Ceci permettra aux éditeurs de récolter l'accord de leurs utilisateurs et ainsi d'obtenir un consentement clair sur le traitement des données à caractère personnel de ces derniers', explique la régie mobile indépendante.



