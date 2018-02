Magna International : Avis de conférence téléphonique pour les résultats du quatrième trimestre et de fin de l'exercice 2017

AURORA (Ontario), le 1 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Magna International Inc. (TSX : MG) (NYSE : MGA)





Le jeudi 22 février 2018 à 07 h 30 (heure de l'Est), nous tiendrons une conférence téléphonique à l'intention des analystes et des actionnaires intéressés afin de discuter de nos résultats du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2017. La conférence téléphonique sera présidée par Don Walker, PDG. Pour assister à la conférence depuis l'Amérique du Nord, il faut composer le numéro gratuit 1-800-678-8995. Les personnes appelant depuis l'étranger, doivent composer le 1-303-223-2681. Veuillez appeler au moins 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique. Nous diffuserons également la conférence téléphonique sur le site www.magna.com. La présentation de diapositives accompagnant la conférence téléphonique sera disponible sur notre site Web le matin de la conférence.

Pour toute personne ne pouvant pas écouter la conférence à la date et à l'heure prévues, la rediffusion sera disponible jusqu'au jeudi 1er mars 2018 en composant les numéros suivants :

Amérique du Nord : 1-800-558-5253 | International : 1-416-626-4100 | Numéro de réservation : 21881633

CONTACT INVESTISSEURS

Louis Tonelli, Vice-président, relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com, 905-726-7035

CONTACT TÉLÉCONFÉRENCE

Nancy Hansford, Adjointe de direction, Relations avec les investisseurs

nancy.hansford@magna.com, 905-726-7108

