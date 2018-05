Magna International : annonce des résultats record pour le premier trimestre

Don Walker, Président-directeur général de Magna

« Nous avons connu un bon début d'année, en enregistrant des résultats record pour le premier trimestre mais aussi en augmentant nos perspectives de ventes et de bénéfices. Nous continuons à positionner Magna pour l'écosystème de la mobilité émergente comme démontré par le partenariat récemment annoncé avec Lyft ».

Ventes trimestrielles record, en hausse de 21 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 10,79 milliards de dollars

Bénéfice dilué par action trimestriel record de 1,83 dollar, en hausse de 21 %

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 577 millions de dollars, en hausse de 26 %, un record du premier trimestre

Versement de dividendes de 118 millions de dollars et remise de 103 millions de dollars aux actionnaires à travers des rachats d'actions

Augmentation des perspectives annuelles pour les ventes et le bénéfice net attribuables à Magna

AURORA, Ontario, le 10 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Magna International Inc. (TSX : MG) (NYSE : MGA) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2018.

Veuillez cliquer ICI pour consulter les États financiers et le Rapport de gestion (MD&A) du premier trimestre.

THREE MONTHS ENDED March 31, 2018 March 31, 2017(2) Reported



Sales $ 10,792 $ 8,900



Income from operations before income taxes $ 851 $ 793



Net income attributable to Magna International Inc. $ 660 $ 577



Diluted earnings per share $ 1.83 $ 1.51



Non-GAAP Financial Measures (1)





Adjusted EBIT $ 875 $ 818 Adjusted diluted earnings per share $ 1.84 $ 1.53 All results are reported in millions of U.S. dollars, except per share figures, which are in U.S. dollars (1)Adjusted EBIT, Adjusted diluted earnings per share and Adjusted EBIT as a percentage of sales are Non-GAAP financial measures that have no standardized meaning under U.S. GAAP, and as a result may not be comparable to the calculation of similar measures by other companies. A reconciliation of these Non-GAAP financial measures is included in the back of this press release.





(2) 2017 amounts included in this Press Release have been adjusted for our adoption of the new revenue standard (Accounting Standard Codification 606) and recast for our new reportable segments.

TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2018

Nous avons enregistré des ventes de 10,79 milliards de dollars au premier trimestre 2018, en hausse de 21 % par rapport au premier trimestre 2017. La forte croissance a été réalisée en dépit de la baisse de 2 % de la production de véhicules légers en Amérique du Nord et de la quasi-stabilité en Europe par rapport au premier trimestre 2017. Nous avons réalisé une croissance des ventes dans chacun de nos secteurs d'exploitation, plus particulièrement dans notre secteur Complete Vehicules (« Véhicules complets ») , qui a contribué à environ 60 % de l'augmentation des ventes au premier trimestre de 2018. En excluant l'incidence de la conversion des devises et les cessions nettes, les ventes ont augmenté de 14 %.

Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a augmenté de 7 % pour atteindre 875 millions de dollars au premier trimestre 2018, ce qui se traduit par un EBIT ajusté en pourcentage des ventes de 8,1 % au premier trimestre 2018 au lieu de 9,2 % au premier trimestre 2017. Cette baisse de la marge s'explique en grande partie par une augmentation de la proportion des ventes générées dans notre segment Complete Vehicles, qui présentent une marge en pourcentage des ventes nettement inférieure à notre moyenne consolidée, ainsi que des coûts de lancement plus élevés.

Le bénéfice d'exploitation avant impôts sur les bénéfices et le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. se sont établis à 851 millions de dollars et à 660 millions de dollars pour le premier trimestre 2018, soit respectivement 7 % et 14 % de plus qu'au premier trimestre 2017.

Le bénéfice dilué par action a augmenté de 21 % à 1,83 dollar au premier trimestre 2018, reflétant une hausse du bénéfice d'exploitation avant impôts, un taux d'imposition moins élevé principalement en raison de la réforme fiscale américaine et l'incidence favorable d'un nombre réduit d'actions. Le bénéfice dilué par action rajusté a augmenté de 20 % pour s'établir à 1,84 dollar au lieu de1,53 dollar pour le premier trimestre 2017.

Au premier trimestre 2018, nous avons généré des flux de trésorerie liés à l'exploitation avant les variations des actifs et passifs d'exploitation de 1,03 milliard de dollars et avons investi 455 millions de dollars dans les actifs et passifs d'exploitation. Les activités d'investissement du premier trimestre 2018 se sont chiffrées à 357 millions de dollars, incluant des ajouts d'immobilisations de 243 millions de dollars et une augmentation de 114 millions de dollars en investissements, autres actifs et actifs incorporels.

« Nous avons connu un bon début d'année, en enregistrant des résultats record pour le premier trimestre et en augmentant nos perspectives de ventes et de bénéfices. Nous continuons à positionner Magna pour l'écosystème de la mobilité émergente comme démontré par le partenariat récemment annoncé avec Lyft ».

- Don Walker, Président-directeur général de Magna

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible sur http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/9b2aa63a-cfe9-4e35-bfcc-6a0fefca3a3e

REMBOURSEMENT DE CAPITAL AUX ACTIONNAIRES

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, nous avons versé des dividendes de 118 millions de dollars. En outre, nous avons racheté 1,9 million d'actions pour 103 millions de dollars au premier trimestre 2018.

Hier, notre Conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,33 dollar à l'égard de nos Actions ordinaires en circulation pour le trimestre clos le 31 mars 2018. Ce dividende est payable le 8 juin 2018 aux actionnaires inscrits le 25 mai 2018.

SOMMAIRE SECTORIEL(2)

($Millions unless otherwise noted) For the three months ended March 31, Sales Adjusted EBIT 2018 2017 Change 2018 2017 Change Body Exteriors & Structures $ 4,619 $ 4,167 $ 452 $ 340 $ 349 $ (9 ) Power & Vision 3,190 2,963 227 358 328 30 Seating Systems 1,470 1,335 135 130 116 14 Complete Vehicles 1,660 527 1,133 19 6 13 Corporate and Other (147 ) (92 ) (55 ) 28 19 9 Total Reportable Segments $ 10,792 $ 8,900 $ 1,892 $ 875 $ 818 $ 57

For the three months ended March 31, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2018 2017 Change Body Exteriors & Structures 7.4 % 8.4 % (1.0 )% Power & Vision 11.2 % 11.1 % 0.1 % Seating Systems 8.8 % 8.7 % 0.1 % Complete Vehicles 1.1 % 1.1 % 0.0 % Consolidated Average 8.1 % 9.2 % (1.1 )%

Pour de plus amples détails sur nos résultats sectoriels, veuillez vous reporter au Rapport de discussion et d'analyse des résultats d'exploitation et de la situation financière fait par la direction et nos États financiers intermédiaires.

PERSPECTIVES 2018 MISES À JOUR

Current Previous Light Vehicle Production (Units)

North America

Europe







17.3 million

22.6 million



17.4 million

22.4 million Segment Sales

Body Exteriors & Structures

Power & Vision

Seating Systems

Complete Vehicles







$17.3 - $18.1 billion

$12.3 - $12.9 billion

$5.5 - $5.9 billion

$6.4 - $6.8 billion



$16.6 - $17.4 billion

$11.8 - $12.4 billion

$5.3 - $5.7 billion

$6.0 - $6.4 billion Total Sales $40.9 - $43.1 billion $39.3 - $41.5 billion Adjusted EBIT Margin(3) 7.9% - 8.2% 7.9% - 8.2% Equity Income (included in EBIT) $335 - $375 million $335 - $375 million Interest Expense, net Approximately $90 million Approximately $90 million Income Tax Rate(4) 22% - 23% 22% - 23% Net Income attributable to Magna $2.4 - $2.6 billion $2.3 - $2.5 billion Capital Spending Approximately $1.8 billion Approximately $1.8 billion (3) Adjusted EBIT Margin is the ratio of Adjusted EBIT to Total Sales.

(4) The Income Tax Rate has been calculated using Adjusted EBIT and is based on current tax legislation.

Dans ces perspectives 2018, nous avons supposé :

les volumes de production de véhicules légers 2018 (comme indiqué ci-dessus) ;

aucune acquisition ou cession importante annoncée, et

les taux de change des monnaies les plus courantes dans lesquelles nous exerçons nos activités par rapport à notre devise de présentation en dollars américains :

· 1 dollar canadien vaut 0,780 dollar américain

· 1 euro vaut 1,225 dollar américain

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR (Non GAAP)

Adjusted EBIT The following table reconciles net income to Adjusted EBIT: For the three months ended March 31, 2018 2017 Net Income $ 669 $ 587 Add: Interest expense, net 21 19 Other expense 3 6 Income taxes 182 206 Adjusted EBIT $ 875 $ 818 Adjusted EBIT as a percentage of sales ("Adjusted EBIT margin") Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated in the table below: For the three months ended March 31, 2018 2017 Sales $ 10,792 $ 8,900 Adjusted EBIT $ 875 $ 818 Adjusted EBIT as a percentage of sales 8.1% 9.2% Adjusted diluted earnings per share The following table reconciles net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted diluted earnings per share: For the three months ended March 31, 2018 2017 Net income attributable to Magna International Inc. $ 660 $ 577 Add: Other expense 3 6 Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 663 $ 583 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the year (millions): 359.9 383.4 Adjusted diluted earnings per share $ 1.84 $ 1.53

Certaines des mesures financières prospectives ci-dessus sont fournies sur une base non conforme aux PCGR (Non GAAP). Nous ne fournissons pas un rapprochement de ces mesures prospectives avec les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR (GAAP) des États-Unis. Le faire, pourrait potentiellement induire en erreur et serait peu pratique étant donné la difficulté de projeter des éléments qui ne reflètent pas les opérations en cours dans un exercice futur. L'ampleur de ces éléments peut toutefois être significative.

Ce communiqué de presse ainsi que le Rapport de discussion et d'analyse des résultats d'exploitation et de la situation financière fait par la direction et nos États financiers intermédiaires sont disponibles sous la rubrique Relations avec les investisseurs de notre site Web à l'adresse www.magna.com/investors et déposés par voie électronique dans le SEDAR (« System for Electronic Document Analysis and Retrieval »), qui peut être consulté sur le site www.sedar.com ainsi que l'EDGAR (« Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System ») de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peut être consulté sur www.sec.gov.

Nous tiendrons une conférence téléphonique à l'intention des analystes et actionnaires intéressés pour discuter de nos résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2018, le jeudi 10 mai 2018 à 14 h 30 HNE. La conférence téléphonique sera présidée par Don Walker, Président-directeur général. Depuis l'Amérique du Nord, les personnes devront composer le 1-888-224-3708. Les personnes appelant depuis l'étranger devront quant à eux composer le 1-303-223-4397. Veuillez appeler au moins 10 minutes avant le début de la conférence. Nous diffuserons également la conférence téléphonique sur le site www.magna.com. La présentation de diapositives accompagnant la conférence téléphonique sera disponible sur notre site Web le jeudi avant la conférence.

CONTACT INVESTISSEURS

Louis Tonelli, Vice-président, relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com | 905.726.7035

CONTACT PRESSE

Tracy Fuerst, Directrice de la communication d'entreprise et des relations publiques

tracy.fuerst@magna.com | 248.631.5396

NOTRE ENTREPRISE (5)

Nous comptons plus de 172 000 employés motivés par l'esprit d'entreprise et consacrés à la fourniture de solutions de mobilité. Nous sommes une entreprise de technologie de la mobilité et l'un des plus grands fournisseurs automobiles au monde avec 340 établissements de fabrication et 93 centres de développement de produits, d'ingénierie et de vente dans 28 pays. Nos capacités concurrentielles comprennent les structures et les parties extérieures de carrosserie, les technologies de l'énergie et de la vision, les systèmes de sièges et des solutions complètes pour les véhicules. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). Pour en savoir plus sur Magna, consulter www.magna.com.

___________________________

(5) Les chiffres relatifs aux activités de fabrication, au développement de produits, à l'ingénierie et aux centres de vente ainsi que ceux relatifs aux employés comprennent certaines opérations mises en équivalence.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Nous divulguons des « informations prospectives » ou « énoncés prospectifs » (collectivement, des « énoncés prospectifs ») pour fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction. De telles déclarations prospectives peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs ou résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, et d'autres déclarations qui ne sont pas des récits de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « viser », « prévoir », « perspective », « prévoir », « estimer », « objectif » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs aux éléments suivants :

bénéfices attendus de notre partenariat avec Lyft ;

prévisions de Magna sur la production de véhicules légers en Amérique du Nord et en Europe ;

chiffre d'affaires consolidé attendu, basé sur la production de véhicules légers, y compris la répartition attendue par segment dans nos segments « Body Exteriors & Structures » (éléments extérieurs de carrosserie et structures) ; « Power & Vision » (motopropulsion et vision) ; « Seating Systems » (systèmes de sièges), et « Complete Vehicles » (véhicules complets) ; marge EBIT consolidée ;

revenus de capitaux propres consolidés ;

charges d'intérêts nettes ;

taux effectif d'impôt sur le revenu ;

revenu net ;

dépenses en immobilisation , et

remboursements futurs du capital à nos actionnaires, y compris par le biais de dividendes ou rachats d'actions.

Nos énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui selon nous sont appropriés dans les circonstances.

Bien que nous estimions avoir une base raisonnable pour faire de tels énoncés prospectifs, ils ne constituent pas une garantie du rendement ou des résultats futurs. Que les résultats et développements réels soient conformes à nos attentes et prédictions relève d'un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir.

Risques liés à l'industrie automobile



cyclicité économique ;

concurrence intense ;

restrictions potentielles au libre-échange ; Risques liés aux clients et fournisseurs



concentration des ventes avec six clients ;

changements dans les parts de marché parmi les véhicules ou les segments de véhicules ;

perte potentielle d'un bon de commande d'article ; Risques de fabrication / d'exploitation



risques de lancement de produit ;

sous-performance opérationnelle ;

coûts de restructuration ;

charges de dépréciation ;

interruptions de travail ;

interruptions d'approvisionnement ; Risque de sécurité informatique



violation de la sécurité / informatique ; Risques de tarification risques de prix entre le moment du devis et le début de production ;

concessions de prix ;

coûts des produits de base ;

baisse des prix de la mitraille d'acier ; Risques de garantie / rappel



coûts de réparation ou de remplacement de produits défectueux ;

coûts de garantie qui dépassent nos dispositions de garantie ;

coûts liés à un rappel important ; Risques d'acquisition



une augmentation de notre profil de risque à la suite d'acquisitions réalisées ;

risque d'intégration de l'acquisition ; Autres risques commerciaux



risques liés à la conduite des affaires par le biais de coentreprises ;

notre capacité à développer constamment des produits ou procédés innovants ;

changement du profil de risque ;

risques de mener des activités sur les marchés étrangers ;

fluctuations des valeurs relatives des devises ;

réévaluations fiscales et expositions liées aux modifications des lois fiscales ;

changements dans les notations de crédit qui nous ont été attribuées ;

imprévisibilité et fluctuation du cours de nos Actions ordinaires ; Risques juridiques, réglementaires et autres risque antitrust et de conformité ;

réclamations légales et / ou mesures réglementaires contre nous, et

changements dans les lois.

En évaluant les énoncés prospectifs ou informations prospectives, nous avisons les lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ; les lecteurs devraient considérer spécifiquement les divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par ces énoncés prospectifs, y compris les risques, hypothèses et incertitudes ci-dessus qui sont discutés plus en détail dans le présent document sous la rubrique « Tendances et risques industriels » et figurant dans notre Formulaire annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada et notre rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et les dépôts subséquents.

