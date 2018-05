Magna International : annonce les résultats de l'Assemblée générale annuelle 2018

AURORA, Ontario, le 10 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Magna International Inc. (TSX : MG) (NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui les résultats du vote de son assemblée générale annuelle des actionnaires 2018. Un total de 285 727 820 Actions ordinaires, soit 79,79 % de nos Actions ordinaires émises et en circulation au titre desquelles un droit de vote a été exercé relativement à l'assemblée. Les actionnaires ont voté à main levée en faveur de chaque point. Sur la base des procurations reçues avant l'assemblée et des votes exprimés en personne à l'assemblée, chaque candidat à un poste d'administrateur a été élu à une importante majorité comme suit :

Candidat Votes POUR Scott B. Bonham 99,89 % Peter G. Bowie 99,82 % Mary S. Chan 99,77 % Dr Kurt J. Lauk 99,88 % Robert F. MacLellan 99,80 % Cynthia A. Niekamp 99,91 % William A. Ruh 99,93 % Dr Indira V. Samarasekera 99,59 % Donald J. Walker 99,96 % Lawrence D. Worrall 99,13 % William A. Ruh 99,38 %

De plus, le vote consultatif « say on pay » de Magna a reçu un soutien de 97,25 % basé sur les procurations reçues avant l'assemblée et les votes exprimés en personne lors de l'assemblée. Les résultats complets des votes sont inclus dans l'annexe « A » du présent communiqué de presse.

NOTRE ENTREPRISE (1)

Nous comptons plus de 172 000 employés motivés par l'esprit d'entreprise et consacrés à la fourniture de solutions de mobilité. Nous sommes une entreprise de technologie de la mobilité et l'un des plus grands fournisseurs automobiles au monde avec 340 établissements de fabrication et 93 centres de développement de produits, d'ingénierie et de vente dans 28 pays. Nos capacités concurrentielles comprennent les structures et les parties extérieures de carrosserie, les technologies de l'énergie et de la vision, les systèmes de sièges et des solutions complètes pour les véhicules. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). Pour en savoir plus sur Magna, consulter www.magna.com.

(1) Les chiffres relatifs aux activités de fabrication, au développement de produits, à l'ingénierie et aux centres de vente ainsi que ceux relatifs aux employés comprennent certaines opérations mises en équivalence.

Annexe « A »

RÉSULTATS DU VOTE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2018

Résolution Votes Pour Votes Abstention / Contre Nombre % Nombre % Élire Scott B. Bonham en qualité d'Administrateur 275 145 329 99, 89 299 739 0, 11 Élire Peter G. Bowie en qualité d'Administrateur 274 957 788 99, 82 487 280 0, 18 Élire Mary S. Chan en qualité d'Administrateur 274 806 239 99, 77 638 828 0, 23 Élire Dr Kurt J. Lauk en qualité d'Administrateur 275 124 189 99, 88 320 879 0, 12 Élire Robert F. MacLellan en qualité d'Administrateur 274 907 196 99, 80 537 872 0, 20 Élire Cynthia A. Niekamp en qualité d'Administrateur 275 188 757 99, 91 256 311 0, 09 Élire William A. Ruh en qualité d'Administrateur 275 248 787 99, 93 196 280 0, 07 Élire Dr Indira V. Samarasekera en qualité d'Administrateur 274 305 245 99, 59 1 139 823 0, 41 Élire Donald J. Walker en qualité d'Administrateur 275 320 846 99, 96 123 814 0, 04 Élire Lawrence D. Worrall en qualité d'Administrateur 273 043 692 99, 13 2 401 377 0, 87 Élire William L. Young en qualité d'Administrateur 273 740 524 99, 38 1 704 543 0, 62 Reconduction du mandat de Deloitte LLP en qualité de Vérificateurs 285 517 713 99, 93 206 043 0, 07 Résolution consultative sur la rémunération des cadres supérieurs 267 880 692 97, 25 7 564 816 2, 75

