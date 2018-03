Magna International : établit un plan d'achat d'actions automatique

AURORA (Ontario), le 30 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Magna International Inc. (TSX:MG) (NYSE:MGA) a annoncé aujourd'hui qu'elle a établi un plan d'achat de titres automatique prédéfini (le « Plan ») avec courtier désigné pour faciliter l'achat dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités actuelles (l'« Offre »). Le Plan entrera en vigueur le 2 avril 2018. Dans le cadre de ce plan, Magna a fourni des instructions et des paramètres stricts concernant la façon dont ses actions ordinaires peuvent être achetées aux fins d'annulation pendant les périodes où il serait normalement interdit d'acheter des actions ordinaires en raison de restrictions réglementaires ou pendant les périodes de black-out imposées par Magna. Magna impose des black-out réguliers pendant la période débutant à 23 h 59, le dernier jour de chaque trimestre fiscal et se prolongeant jusqu'à 48 heures après la publication de ses résultats trimestriels et annuels. Le Plan prendra fin à la date la plus rapprochée de la date à laquelle : (a) la limite d'achat indiquée dans le Plan a été atteinte ; (b) la date de résiliation du Plan par Magna, conformément à ses clauses, auquel cas Magna publiera un communiqué de presse pour confirmer cette résiliation et (c) la date de clôture de l'offre.



Dans le cadre de cette offre, qui a été lancée le 15 novembre 2017 et qui se terminera le 14 novembre 2018, la société Magna sera autorisée à acheter aux fins d'annulation jusqu'à 35 800 000 d'actions ordinaires. Tous les achats d'actions ordinaires dans le cadre de l'Offre peuvent être effectués : (i) à la Bourse de Toronto (« TSX ») conformément aux règles et politiques de la TSX, (ii) à la Bourse de New York, conformément à la Règle 10b-18 en vertu de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, (iii) sur d'autres marchés publiés et / ou (iv) en vertu d'accords privés ou de programmes de rachat d'actions spécifiques en vertu d'ordonnances d'exemption émises par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. L'ensemble de ces achats est pris en compte dans le calcul du nombre d'actions ordinaires achetées dans le cadre de l'Offre. Au 26 mars 2018, la Société a racheté 4 191 894 d'actions ordinaires dans le cadre de l'Offre.

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés qui, dans la mesure où ils ne sont pas des faits historiques, constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicables, notamment, mais sans s'y limiter, les achats futurs de nos actions ordinaires en vertu de notre Offre publique de rachat dans le cours normal de nos activités, y compris en vertu des conventions privées ou d'un programme de rachat d'actions spécifique en vertu d'une ordonnance d'exemption d'offre publique de rachat émise par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos projets, objectifs ou résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait » , « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « prévoir », « perspective », « prévoir », « estimer » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui selon nous sont appropriés dans les circonstances. Cependant, la conformité des résultats et développements réels à nos attentes et prévisions est soumise à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir. Ces risques, hypothèses et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, l'impact : d'une possible déterioration de la conjoncture économique ou d'une période prolongée d'incertitude économique ; d'une baisse de confiance des consommateurs, qui se traduirait généralement par des volumes de production plus faibles ; de réclamations fondées en droit et / ou de mesures réglementaires à notre encontre ; des fluctuations des valeurs monétaires relatives ; des changements dans les lois et les règlements gouvernementaux ; des risques de liquidité ; de l'imprévisibilité et de la fluctuation du cours de nos actions ordinaires et d'autres facteurs énoncés dans notre Notice annuelle déposée auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada et notre rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et les dépôts ultérieurs. En évaluant les énoncés prospectifs, nous avisons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs et les lecteurs devraient considérer spécifiquement les divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans de tels énoncés prospectifs.