Magna International : publie son Rapport annuel 2017

AURORA (Ontario), le 30 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Magna International Inc. (TSX : MG) (NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui que son Rapport annuel 2017, y compris le Rapport de gestion et les États financiers consolidés vérifiés, le Formulaire d'information annuel (AIF) et le Formulaire 40-F, sont désormais disponibles sur le site Web de la société, www.magna.com. Magna a également déposé ces documents auprès de la Canadian Securities Administrators (accessibles sur son site Web à l'adresse www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (accessibles sur son site Web sur www.sec.gov/edgar).

Magna fournira gratuitement une copie papier de ses états financiers vérifiés présentés dans notre Rapport annuel 2017 aux actionnaires, gratuitement et sur demande à travers notre site Web, ou par écrit à Magna International Inc., Attn: Corporate Secretary, 337 Magna Drive, Aurora, ON, Canada L4G 7K1.

NOTRE ENTREPRISE (1)

Nous comptons plus de 168 000 employés motivés par l'esprit d'entreprise et qui se consacrent à la fourniture de solutions de mobilité. Nous sommes une entreprise de technologie de la mobilité et l'un des plus grands fournisseurs automobiles au monde avec 335 établissements de fabrication et 96 centres de développement de produits, d'ingénierie et de vente dans 28 pays. Nos capacités concurrentielles comprennent les structures et les parties extérieures de carrosserie, les technologies de l'énergie et de la vision, les systèmes de sièges et des solutions complètes pour les véhicules. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). Pour en savoir plus sur Magna, consulter www.magna.com.

(1) Les chiffres relatifs aux activités de fabrication, au développement de produits, à l'ingénierie et aux centres de vente ainsi que ceux relatifs aux employés comprennent les opérations mises en équivalence.

CONTACT PRESSE

Tracy Fuerst, Directrice de la communication d'entreprise et des relations publiques

tracy.fuerst@magna.com / 248.631.5396

