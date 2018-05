MAINSTAY : MEDICAL change de directeur financier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mainstay, une société de dispositifs médicaux dédiée à la commercialisation de ReActiv8, un dispositif de neurostimulation implantable destiné à traiter la lombalgie chronique invalidante, annonce aujourd'hui que Hugh Kavanagh cessera ses fonctions de Directeur financier, et quittera Mainstay le 21 août prochain. Le processus de recrutement de son successeur a été initié.Hugh Kavanagh était Directeur financier de Mainstay depuis 2013. Il a joué un rôle déterminant dans l'introduction en bourse de la Société sur Euronext Paris et sur le marché ESM de la bourse irlandaise en 2014, comme dans les levées de fonds qui ont suivi, en dette et en fonds propres. Hugh Kavanagh a assuré la direction financière de la société tout au long du développement de ReActiv8, jusqu'à sa commercialisation en Europe.