CORR : Maisons du Monde pose un jalon prometteur aux Etats-Unis - DJ Plus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Avec le rachat de 70% de la chaîne d'ameublement Modani, Maisons du Monde réalise sa première opération de croissance externe et met le pied sur le marché américain, un mouvement inattendu mais qui tombe à point nommé pour relancer l'intérêt boursier sur le titre. Il accélère le développement du groupe hors d'Europe, après l'ouverture de cinq magasins en franchise au Maroc et au Moyen-Orient.

Entré en Bourse en mai 2016 à 17 euros par action (soit dans le bas de la fourchette de souscription, qui allait de 16,50 à 22,25 euros) Maisons du Monde a d'abord connu un parcours flatteur, doublant quasiment de valeur au cours de la première année de cotation.

Cet essor a été consacré par l'entrée au SBF 120 en septembre 2017 et le titre a même atteint un pic de près de 40 euros dans la foulée du relèvement des objectifs 2017. Mais depuis le début de l'année, les choses se sont gâtées avec plus de 20% de baisse au premier trimestre, tandis que le groupe a fait savoir qu'il connaîtrait un ralentissement de sa croissance à environ 10% cette année, contre près de 15% en 2017.

Cet objectif sera relevé à la fin du premier semestre afin de tenir compte de l'apport de Modani, a précisé le directeur général de Maisons du Monde, Gilles Petit, à l'Agefi-Dow Jones. La chaîne américaine, qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 41 millions de dollars, sera intégrée à compter du mois de mai, a-t-il ajouté.

En attendant, Maisons du Monde a confirmé son objectif de croissance de 10% de son chiffre d'affaires, "à périmètre constant", ainsi que d'une marge Ebitda supérieure à 13% - un objectif de rentabilité jugé assez conservateur par les analystes et qui ne devrait pas souffrir de l'acquisition de la chaîne d'ameublement américaine. Créée à Miami en 2007 par trois français, Modani a dégagé un Ebitda de 4,9 millions de dollars en 2017, soit une marge d'environ 12%, en ligne avec les standards de Maisons du Monde.

La société emploie une centaine d'employés et dispose d'un réseau de 10 magasins répartis dans les principales villes du pays (New York, Miami, San Francisco, Chicago, Atlanta, Houston, etc). Son 'ADN' serait similaire à celui de MDM, selon Gilles Petit, mélange de design propre et de prix accessibles conçus pour attirer une clientèle large et avide de nouveautés.

Le groupe tricolore ne cache d'ailleurs pas son ambition de rapprocher son offre de celle de sa nouvelle entité, et d'ouvrir à terme ses propres magasins aux Etats-Unis, en s'appuyant notamment sur le réseau logistique de Modani. "Nous souhaiterions, si la possibilité se confirme, ouvrir une première boutique déclinant le concept Maisons du Monde aux Etats-Unis dans les 18 prochains mois", a indiqué Gilles Petit.

Reste que, rapporté aux 313 magasins que compte Maisons du Monde en Europe, l'acquisition de Modani n'apparaît pas comme une opération transformante pour MDM. Son montant, évalué entre 35 et 40 millions d'euros par les analystes, est lui aussi limité, même dans le cas où Maisons du Monde viendrait à exercer l'option dont il dispose pour acquérir les 30% restants. Si elle présente peu de risque, cette entrée sur le marché américain devrait avoir un impact positif mais marginal sur les résultats de Maisons du Monde à court terme, soulignent les analystes de Berenberg.

"L'acquisition de Modani complète notre stratégie de croissance organique via l'ouverture de nouveaux magasins en Europe. Elle nous permet d'entrer dans un nouveau marché sans prendre de risque financier et en limitant les coûts de développement d'un nouveau réseau", abonde Gilles Petit, qui se souvient des échecs essuyés par le passé par d'autres distributeurs français aux Etats-Unis, tels Auchan, Carrefour ou Décathlon.

Maisons du Monde a néanmoins prouvé qu'il savait adapter son offre afin de séduire différents publics et son approche du marché américain, largement 'dérisquée', ouvre des perspectives favorables en matière de croissance à long terme. Les investisseurs devraient apprécier.

