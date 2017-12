MAISONS DU MONDE : Berenberg relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2017 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a maintenu sa recommandation Acheter et relevé son objectif de cours de 45 à 47,50 euros sur Maisons du Monde. Le bureau d'études salue l'"excellent" business model mis en place par Maisons du Monde et la perspective d'une croissance à deux chiffres de son activité au-delà de 2020. A plus court terme, Berenberg est plus optimiste que le management de Maisons du Monde concernant son objectif de marge, à 13,6% contre supérieure à 13%, mais estime que le consensus est trop élevé.La guidance de Maisons du Monde implique pour l'heure une croissance organique de 3% au quatrième trimestre, ce qui correspondrait à un ralentissement par rapport aux neuf premiers mois, souligne Berenberg. Ce dernier note que le groupe risque de souffrir d'une base de comparaison défavorable et de sa non-participation au Black Friday. De plus, l'analyste précise que le secteur de l'ameublement dans son ensemble a ralenti en octobre.