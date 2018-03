MAISONS DU MONDE : Berenberg reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 47,50 euros sur Maisons du Monde. Il voit dans la chute du titre la semaine dernière, suite à la publication de résultats et de perspectives jugés décevants, un point d'entrée sur une valeur dont les fondamentaux restent solides. "A notre avis, le ralentissement de la croissance des ventes n'est pas fondamental, la croissance devrait de nouveau accélérer en 2019", assure Berenberg.A moyen terme, l'analyste voit Maisons de Monde dépasser 10% de croissance grâce à ses ouvertures de magasins, son approche multicanale et des gains de parts de marché.