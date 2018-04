Maisons du Monde : Le 7 avril, Maisons du Monde ouvre des points de vente au Royaume-Uni, en partenariat avec Debenhams

LE 7 AVRIL, MAISONS DU MONDE OUVRE DES POINTS DE VENTE

POUR LA TOUTE PREMIERE FOIS AU ROYAUME-UNI,

EN PARTENARIAT AVEC DEBENHAMS

• Maisons du Monde ouvre trois corners stylés au sein des grands magasins Debenhams, à Londres Westfield, Manchester et Birmingham

• Une nouvelle qui va enchanter les fans de déco du pays, qui pourront se rendre pour la toute première fois dans des points de vente physiques au Royaume-Uni • Des centaines de produits de la nouvelle collection 2018 de Maisons du Monde seront disponibles chez Debenhams pour le plaisir des afficionados de la marque



Maisons du Monde, créateur d'univers dans le secteur de l'aménagement de la maison, s'apprête à ouvrir trois nouveaux corners dans le cadre d'un partenariat avec Debenhams, l'enseigne de grands magasins britannique.

Ces trois shops-in-shops, qui ouvriront le 7 avril, vont faire vivre aux clients une nouvelle expérience de shopping et leur feront découvrir, pour la première fois, les collections 2018 de Maisons du Monde dans des points de vente physiques. Les corners, d'une surface de 400 m2, accueilleront les clients dans des univers thématiques et immersifs, où l'offre décoration et meubles sera présentée dans des ambiances inspirantes.

Depuis le lancement de son site web, les Britanniques ont fait preuve d'enthousiasme pour la marque française qui propose des milliers de produits au design stylé et à des prix accessibles. Désormais, ils vont pouvoir découvrir les différents thèmes de la nouvelle collection 2018, dans ces corners au sein des magasins Debenhams : la très populaire tendance Suzon, l'authentique Green Market, l'étincelant Sweet Tropical, et également les thèmes Golden Oasis et Cabane.

Les équipes de Maisons du Monde seront bien évidemment aux petits soins pour les clients et leur apporteront des conseils, en accord avec leur style et leurs goûts.

Maisons du Monde est l'une des seules marques au monde à posséder son propre studio de design - où une équipe de 90 personnes est en charge de créer les collections. Designers, stylistes et acheteurs créent des gammes uniques, qui seront désormais disponibles dans des points de vente au Royaume-Uni.

Anne-Laure Couplet, Directrice Générale de la marque chez Maisons du Monde, a déclaré : « Depuis son lancement au Royaume-Uni, notre site e-commerce connaît un bel essor. Nous sommes à l'écoute de nos clients et nous savons que les passionnés de déco apprécient notre site web. Nous pensons qu'ils vont être enchantés également de faire leurs achats dans nos corners chez Debenhams. En plus de proposer une large gamme de produits, Maisons du Monde et ses équipes seront à leur service pour leur apporter des conseils déco et les aider à donner un nouveau style à leur intérieur, avec nos objets de décoration et nos meubles au design unique. »

Steven Cook, Directeur Général Mode et Maison chez Debenhams, a déclaré : « Nous sommes ravis que Maisons du Monde ait choisi Debenhams pour lancer ses points de ventes physiques au Royaume-Uni. Nous sommes convaincus que ses gammes pleines de fraîcheur et dans un style bien différencié vont renforcer la position de Debenhams en tant qu'acteur majeur sur le marché de la maison et des meubles au Royaume-Uni. »

- FIN DU COMMUNIQUE -

Pour plus d'informations, contactez le bureau de presse Mischief au Royaume-Uni : 020 3128 6600

MdM@mischiefpr.com