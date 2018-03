Maisons du Monde : Le service Pro de Maisons du Monde lance son nouveau catalogue BtoB

Communiqué de presse

Nantes, le 29 mars 2018

Pour la deuxième année consécutive, le Service Pro de Maisonsdu Monde lance un catalogue dédié aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, des bureaux et espaces de co-working, du retail et des architectes d'intérieur. Comprenant

650 références de meublesetobjetsde décoration, dont 70 07/02/2017 nouvellement et spécifiquementconçues pour cette clientèle, ce catalogue est accessible dès aujourd'hui sur l'espace web du Service Pro et sur demande auprès de ses équipes.

Les collections à l'honneur dans ce catalogue seront par ailleurs présentées du 17 au 22 avril à Milan, lors du Salon du Meuble, dans le Brera Art District (Via Palermo, N°16), événement auquel Maisons du Monde et son Service Pro participeront pour la première fois.

Depuis plus de 8 ans maintenant, Maisons du Monde met à disposition des professionnels une équipe BtoB afin de les accompagner étroitement dans leurs projets d'ouverture ou de rénovation. Véritable expert, ce service professionnel possède une connaissance approfondie de l'aménagement indoor et outdoor et sait proposer des solutions appropriées pour chaque espace en fonction des priorités de chaque projet, de leur singularité mais aussi de leurs contraintes. Depuis l'assistance concernant le choix des produits jusqu'à leur mise en place, cette équipe dédiée, composée d'une quinzaine de collaborateurs, conseille les décideurs pour optimiser prestations, budgets et délais.

Nouveautés 2018 : le Service Pro propose une « Prestation Conseil Déco » et s'est par ailleurs doté d'une « force terrain »

qui peut se déplacer à la rencontre des clients et prospects pour tous leurs besoins d'ouverture ou de rénovation.

Les préconisations faites par évidemment sur la largeur de l'offre de Maisons du Monde, ses collections exclusives conçues par son studio de création et la diversité de ses styles, permettant ainsi de s'adapter à la typologie de chaque lieu et de lui donner une véritable identité. Doté d'un espace web et d'un catalogue papier dédiés, le Service Pro de Maisons du Monde propose ainsi plus de 3 500 références de meubles et 6 000 accessoires de décoration, dans les 7 styles qui font le succès de Maisons du Monde : Modern design, classique chic, vintage, bord de mer, indus, exotique et maison de campagne. Du mobilier d'extérieur est également proposé. Cette connaissance à la fois créative et professionnelle de l'offre permet au Service Pro de concevoir des projets alliant systématiquement esthétisme et fonctionnalité. Ses nombreuses collaborations en France et en Europe, notamment avec des groupes hôteliers mais aussi des boutique hôtels, des restaurants, des commerces, des bureaux ou des espaces événementiels, attestent cette expertise.

le Service Pro s'appuient bien

Pour en savoir plus sur le Service Pro de Maisons du Monde : www.maisonsdumonde.com/FR/fr/professionnels

Contacts presse : Clémentine Prat :cprat@maisonsdumonde.com- Vanessa Guillaumont : vguillaumont@maisonsdumonde.com

Eloi Perrin :eloi.perrin@consultants.publicis.fr