Maisons du Monde : Ouverture magasin Cap Sarran

Ouverture du magasin Maisons du Monde à Cap Saran - Orléans

Mercredi 25 avril 2018

Centre Commercial CAP SARAN

2601 Route Nationale 45 770 Saran

Le mercredi 25 avril, Maisons du Monde s'installe au Centre Commercial Cap Saran à proximité d'Orléans. Dans ce nouvel espace de 1200 m2, les clients pourront découvrir tous les univers liés à l'aménagement de la maison : déco, luminaires, textile, arts de la table et mobilier, présenté dans des ambiances ultra stylées. Salons, salles à manger ou chambres seront déclinés dans plusieurs styles. Un corner junior sera même proposé pour le plaisir des parents et des enfants.

Un cadeau à faire, une idée bien précise, un coup de coeur ou même une commande à passer auprès de ses conseillers-vendeurs, Maisons du Monde pourra répondre à toutes les envies déco de ses clients. Une équipe de 12 personnes, composée de 11 collaborateurs nouvellement recrutés, sera là pour les accueillir.

Décrypter les nouvelles tendances, capter l'évolution des modes de vies, mixer les styles : voici ce qui anime Maisons du Monde depuis sa création et lui permet de créer et de développer des collections uniques, sans cesse renouvelées. Ici pas de diktats, les meubles et les accessoires de décoration ne s'attachent pas à un style mais bien à tous les styles afin de refléter la personnalité, les émotions et les goûts de ses clients. Une fois de plus, l'inspiration sera au rendez-vous dans le magasin Maisons du Monde de Cap Saran où les clients pourront d'ailleurs découvrir les nouveaux catalogues 2018 pour les meubles et le mobilier de jardin.

@

presse@maisonsdumonde.com