Maisons du Monde : Ouverture magasin Paris Wagram

Nantes, le 2 mars 2018

Communiqué de Presse

Maisons du Monde ouvre son 7ème point de vente dans Paris, avenue de Wagram

Le samedi 3 mars, Maisons du Monde ouvre les portes de son 7ème point de vente dans Paris au 29 avenue de Wagram, dans le 17ème arrondissement. Une nouvelle adresse sur 2 niveaux et plus de 900 m2 où les clients pourront découvrir tous les univers liés à l'aménagement de la maison : déco, luminaires, textile, arts de la table, mobilier et même un corner junior mis en avant dans des ambiances soignées et ultra stylées.

Un cadeau à faire, une idée bien précise, un coup de cœur ou même une commande à passer, Maisons du Monde pourra répondre à toutes les envies déco de ses clients. Dans ce magasin concept, ils seront même invités à concevoir leur projet d'aménagement avec nos conseillers-vendeurs qui les accueilleront dans un tout nouveau

coin « Conseil Déco » spécialement aménagé et présentant tous les styles de la marque, toutes les formes, les couleurs et les matières de canapés, les échantillons de bois, avec teintes et nuances… Une équipe de 15 personnes, composée de 13 collaborateurs nouvellement recrutés, sera là pour les accueillir.

Décrypter les nouvelles tendances, capter l'évolution des modes de vies, mixer les styles : voici ce qui anime Maisons du Monde depuis sa création et lui permet de créer et de développer des collections uniques, sans cesse renouvelées. Les clients du magasin Wagram pourront d'ailleurs découvrir les nouveaux catalogues 2018 Maisons du Monde, pour les meubles et pour le mobilier de jardin, tout juste sortis en France, avec plein de nouveautés !

A PROPOS DE MAISONS DU MONDE :

Du meuble à l'accessoire déco, Maisons du Monde crée depuis plus 20 ans des univers inspirants et originaux pour toute la maison et surtout pour tous les styles. Tout au long de l'année, l'équipe de stylistes intégrés capte les tendances à travers le monde pour créer des collections de meubles et d'objets déco exclusifs. Chaque année, retrouvez une collection de meubles autour de 7 styles, 2 collections de décoration déclinées en 6 tendances chacune - soit plus de 2 000 nouveautés - et 4 catalogues : collection meubles & déco, mobilier de jardin, Junior, Service Pro.

A fin 2016, Maisons du Monde comptait 288 magasins dans sept pays d'Europe (France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne et Luxembourg) et une plateforme de commerce en ligne disponible dans onze pays (les sept pays d'implantation de ses magasins, ainsi que l'Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni).

maisonsdumonde.com corporate.maisonsdumonde.com

Contacts presse

Clémentine Prat -cprat@maisonsdumonde.com- 02 51 79 54 08

Vanessa Guillaumont -vguillaumont@maisonsdumonde.com- 02 51 71 17 92