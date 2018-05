Maisons du Monde : confirme ses objectifs 2018 et prend pied aux Etats-Unis

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ameublement et de décoration Maisons du Monde (MDM.FR) a annoncé mercredi le rachat de l'enseigne américaine Modani pour un montant non dévoilé, après avoir enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre en France et en Europe.

Le groupe a par ailleurs annoncé la nomination à compter du 1er juillet de Julie Walbaum au poste de directrice générale, en remplacement de Gilles Petit. Ce dernier restera administrateur du groupe et "conseiller spécial" auprès de la directrice générale afin de permettre la transition. Julie Walbaum est actuellement directrice du digital et marketing de Maisons du Monde.

L'acquisition de Modani s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance internationale de Maisons du Monde et marque son entrée sur l'un des principaux marchés en matière d'ameublement, a précisé Gilles Petit lors d'une conférence téléphonique. La chaîne fondée en 2007 dispose d'un réseau de 10 magasins répartis dans les principales villes américaines et emploie une centaine de personnes. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 41,4 millions de dollars en 2017, pour un résultat d'exploitation (Ebitda) de 4,9 millions de dollars.

Maisons du Monde a acquis 70% du capital de la société et dispose d'une option pour racheter le solde, a précisé Gilles Petit. L'opération a été intégralement financée en cash. Maisons du Monde entend investir des moyens supplémentaires afin d'accélérer la croissance de l'enseigne, avec trois ou quatre nouvelles ouvertures de magasins prévues cette année aux Etats-Unis et, à terme, l'ouverture d'une ou plusieurs enseignes Maisons du Monde, a-t-il ajouté.

Au premier trimestre, MDM a vu son chiffre d'affaires progresser de 11,5%, à 255 millions d'euros, tiré par ses ventes en ligne (+15%) et à l'international (+14,3%). Par catégorie de produit, l'ameublement a bénéficié d'une croissance de 10,4% tandis que les articles de décoration ont progressé de 12,4%.

A périmètre comparable, les ventes ont progressé de 5,1%. Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année d'une croissance d'environ 10% à périmètre comparable et d'une marge d'EBITDA supérieure à 13%. Il vise également 25 à 30 ouvertures nettes de magasins en Europe. Le groupe exploitait 313 magasins à fin mars, un nombre inchangé par rapport à la fin décembre.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire