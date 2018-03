MAISONS DU MONDE : INFORMATION

Nantes, 12 mars 2018

Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541) annonce ce jour avoir corrigé la répartition de ses ventes par zone géographique aux troisième et quatrième trimestres de l'exercice clos le 31 Décembre 2016. Le tableau ci-dessous présente les ventes du Groupe par trimestre pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017.

En millions d'euros T1 2016 2016 Ventes par zone géographique France 123,3 563,7 International 66,0 318,1 Total ventes 189,3 881,8 France (%) 65,1% 63,9% International (%) 34,9% 36,1% En % des ventes (%) 100,0% 100,0% En millions d'euros T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 2017 Ventes par zone géographique France 141,0 138,0 146,3 199,5 624,8 International 87,8 89,8 92,9 115,2 385,8 Total ventes 228,8 227,8 239,3 314,7 1 010,6 France (%) 61,6% 60,6% 61,2% 63,4% 61,8% International (%) 38,4% 39,4% 38,8% 36,6% 38,2% En % des ventes (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% France (%) +14,4% +8,9% +14,4% +7,4% +10,8% International (%) +33,0% +22,1% +22,0% +12,6% +21,3% Variation (%) +20,9% +13,7% +17,2% +9,2% +14,6% T2 2016

Exercice clos le 31 décembreT3 2016

T4 2016

126,7 73,6

128,0 185,7

76,1 102,4

200,3

204,1

288,1

63,3% 36,7%

62,7% 64,5%

37,3% 35,5%

100,0%

100,0%

100,0%Exercice clos le 31 décembre

A propos Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d'univers dans le secteur de l'aménagement de la maison, proposant des collections de meubles et des objets de décoration originaux et accessibles, déclinés en différents styles. Le Groupe développe son activité grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s'appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet, et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a développé ses activités à travers l'Europe depuis 2003. En 2017, les ventes du Groupe ont atteint 1 011 millions d'euros et son EBITDA était de 139 millions d'euros. Le Groupe exploitait 313 magasins dans sept pays - France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, et Luxembourg - et a généré 38% de ses ventes hors de France. Le Groupe a par ailleurs réussi l'intégration d'une plateforme de commerce en ligne complète et complémentaire, dont le taux de croissance moyen annuel de ses ventes a atteint 35% de 2010 à 2017. Cette plateforme, disponible dans onze pays (les sept pays d'implantation de ses magasins, ainsi que l'Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni), a représenté 21% des ventes du Groupe en 2017.

