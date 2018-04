Maisons du Monde : ouvre un nouveau magasin dans le Loiret

25/04/2018 | 12:17

Maisons du Monde a annoncé ce mercredi l'ouverture aujourd'hui d'un nouveau magasin au Centre Commercial Cap Saran, situé à proximité d'Orléans (Loiret).



Dans ce nouvel espace de 1.200 mètres carrés, les clients pourront découvrir tous les univers liés à l'aménagement de la maison : déco, luminaires, textile, arts de la table et mobilier.



Salons, salles à manger ou chambres seront par ailleurs déclinés dans plusieurs styles et un corner junior sera proposé pour le plaisir des parents et des enfants.



Une équipe de 12 personnes, composée de 11 collaborateurs nouvellement recrutés, sera là pour accueillir les clients.





