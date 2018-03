Nantes, le 19 mars 2018

Maisons du Monde s'associe à Pinterest pour lancer Shop the Look

Une nouvelle fonctionnalité permettant d'acheter les produits découverts sur les épingles Pinterest

Maisons du Monde, créateur d'univers dans le secteur de l'aménagement de la maison, annonce la poursuite de son partenariat stratégique avec Pinterest, le moteur de découvertes visuelles. Après le succès de leur opération « Let's create…Ma chambre cosy parfaite », Maisons du Monde et Pinterest renforcent leur collaboration multicanale par la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité baptisée « Shop the look ».

A partir du lundi 19 mars, les utilisateurs de Pinterest pourront acheter les produits qu'ils découvrent sur les épingles de décoration et d'aménagement de Maisons du Monde. Un cercle blanc apparaîtra sur chaque image de la nouvelle collection 2018 de la marque, enregistrée sur son compte Pinterest, et permettra aux utilisateurs de découvrir les différents produits en vente et d'être dirigés vers le site marchand maisonsdumonde.com. Il s'agit d'un partenariat de lancement exclusif avec Maisons du Monde sur la catégorie décoration - catégorie phare de Pinterest, répertoriant plus de 15 milliards d'idées à travers le monde.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la stratégie multicanale de Maisons du Monde, tournée notamment vers le renforcement de l'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes digitales dans une approche d'engagement avec ses communautés, de création de trafic et d'activation commerciale. Maisons du Monde compte à ce jour plus de 100 000 abonnés sur Pinterest, ce qui en fait la première marque de son secteur sur cette application.

A l'occasion de ce lancement, Julie Walbaum, Directrice Générale Digital et Marketing Client, a déclaré : « Maisons du Monde se réjouit de cette nouvelle collaboration avec Pinterest, dont les missions de marque sont très proches, tournées vers la créativité. Ce partenariat va permettre de passer efficacement de l'inspiration à l'action entre deux univers digitaux puissants et complémentaires. Il va apporter un service supplémentaire à nos fans et clients, leur permettant de trouver de nouvelles idées et de les concrétiser, selon leur style, leur moment de vie et leur budget. »

A propos de Maisons du Monde

Du meuble à l'accessoire déco, Maisons du Monde crée depuis plus 20 ans des univers inspirants et originaux pour toute la maison et surtout pour tous les styles. Tout au long de l'année, l'équipe de stylistes intégrés capte les tendances à travers le monde pour créer des collections de meubles et d'objets déco exclusifs. Chaque année, retrouvez une collection de meubles autour de 7 styles, 2 collections de décoration déclinées en 6 tendances chacune - soit plus de 2 000 nouveautés - et 4 catalogues : collection meubles & déco, mobilier de jardin, Junior, Service Pro. A fin 2017, Maisons du Monde comptait 313 magasins dans sept pays d'Europe (France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne et Luxembourg) et une plateforme de commerce en ligne disponible dans onze pays (les sept pays d'implantation de ses magasins, ainsi que l'Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni).

maisonsdumonde.com corporate.maisonsdumonde.com

Contacts presse :

Clémentine Prat - cprat@maisonsdumonde.com Eloi Perrin - eloi.perrin@consultants.publicis.fr