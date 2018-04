Maisons du Monde : va ouvrir 3 corners au Royaume-Uni

06/04/2018 | 18:57

Maisons du Monde va ouvrir trois nouveaux corners dans le cadre d'un partenariat avec Debenhams, l'enseigne de grands magasins britannique.



' Les corners, d'une surface de 400 m2, accueilleront les clients dans des univers thématiques et immersifs, où l'offre décoration et meubles sera présentée dans des ambiances inspirantes ' indique le groupe.



' Les Britanniques vont pouvoir découvrir les différents thèmes de la nouvelle collection 2018, dans ces corners au sein des magasins Debenhams : la très populaire tendance Suzon, l'authentique Green Market, l'étincelant Sweet Tropical, et également les thèmes Golden Oasis et Cabane '.



