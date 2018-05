Maisons France Confort : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 en hausse de 10,6% à 190,1 M – Carnet de commandes solide dans le neuf et en forte croissance dans l’activité rénovationFichier pdf - 232,93 KB

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Alençon, le 14 mai 2018 à 17h45

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 en hausse de 10,6% à 190,1 M€

Carnet de commandes solide dans le neuf et en forte croissance dans l'activité rénovation

Consolidés (M€) - non audités

2018

2017

Variation en M€

Variation en %

CA T1

190,1

171,8

+18,2

+10,6%

Forte hausse du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : +18,2 M€

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 du Groupe MAISONS FRANCE CONFORT s'élève à 190,1 M€ en croissance de 10,6% par rapport à l'an dernier. Ce bon niveau de production reflète les performances commerciales record enregistrées au cours de l'année 2017.

À périmètre constant, la croissance du trimestre s'inscrit à 6,8%.

Sur le trimestre, les activités de Rénovation BtoC et BtoB représentent un chiffre d'affaires total de 20,2 M€.

Prises de commandes bien orientées dans le neuf et en forte croissance dans la rénovation

Après un exercice 2017 record en matière de prises de commandes et un début d'année 2018 fortement pénalisé à la fois par :

- des conditions climatiques très défavorables,

- les incertitudes liées à la réduction du PTZ « neuf » dans les zones B2 et C,

- un effet de base particulièrement élevé sur le 1er trimestre, l'activité commerciale du 1er quadrimestre 2018 demeure toutefois solide dans l'activité construction de maisons avec un rebond marqué au mois d'avril.

Le Groupe enregistre ainsi à fin avril 2 275 prises de commandes brutes dans l'activité construction de maisons représentant un chiffre d'affaires de 269,0 M€, soit un repli de 14% en nombre et de 9,8% en valeur par rapport à 2017.

Les prises de commandes du mois d'avril 2018, en repli de 1,1% en valeur, marquent une inflexion forte de la tendance constatée sur le 1er trimestre 2018.

Cette activité commerciale des quatre premiers mois 2018 reste nettement supérieure (+8,1%) à celle de 2016 qui a constitué l'excellente production 2017 du Groupe.

Comme annoncé, les prises de commandes au 30 avril 2018 de l'activité rénovation BtoC (Camif, Illico Travaux et Rénovert) sont dynamiques et s'élèvent à 21,2 M€, en hausse de 31% par rapport à l'an dernier.

Les prises de commandes au 30 avril 2018 de l'activité Rénovation BtoB sont également excellentes et

s'élèvent à 27,1 M€ contre 9,3 M€ l'an dernier, soit une progression de 192%.

En ce début d'exercice, l'activité Rénovation confirme ainsi pleinement son rôle de relais de croissance d'une activité « construction neuf » qui, malgré une base de comparaison très exigeante, réalise de bonnes performances commerciales.

Croissance et maintien d'une bonne rentabilité attendus en 2018

Pour 2018, fort de la visibilité que lui confère son carnet de commandes et compte tenu du niveau de chantiers en cours, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT prévoit d'enregistrer une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires avec une rentabilité opérationnelle de bon niveau.

De plus, la notoriété du Groupe, son maillage du territoire, son offre diversifiée et innovante ainsi que la mise en place avec ses partenaires bancaires d'une offre de financement à 1% pour accompagner ses clients primo-accédants, sont plus que jamais de réels atouts pour renforcer sa place de leader dans la construction de maisons individuelles.

Par ailleurs, le développement du secteur porteur de la Rénovation contribuera également à la croissance de l'activité du Groupe dans les mois à venir.

Enfin, le Groupe confirme travailler sur un nouveau projet de relais de croissance avec la création d'une structure dédiée à la Promotion immobilière en Ile de France.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018, le 6 août 2018 après bourse

À PROPOS DE MAISONS FRANCE CONFORT :

Créée en 1919, MAISONS FRANCE CONFORT est la plus ancienne société de construction de maisons individuelles et le principal intervenant du marché français (diffus). Déjà leader de la construction de maisons, MAISONS FRANCE CONFORT est devenu en 2015 le numéro 1 français de la rénovation de maisons. Le Groupe couvre en France les 12 régions métropolitaines avec plus de 375 points de vente.

Effectifs au 31 mars 2018 : 1 971 collaborateurs.

Le titre MAISONS FRANCE CONFORT est éligible au PEA-PME

MAISONS FRANCE CONFORT est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All-Share

Site commercial : www.maisons-france-confort.com - Site financier : www.groupe-mfc.com

GLOSSAIRE : 3

Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes dès lors qu'il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes » (contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de l'enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré correspond au chiffre d'affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.

Carnet de commandes : comprend les prises de commandes enregistrées non annulées et non transférées en chantier en cours.

Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.

Evolution du chiffre d'affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d'affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

- en cas d'acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d'affaires de la société acquise qui n'a pas de correspondance dans la période de comparaison,

- en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d'affaires de la société cédée qui n'a pas de correspondance dans la période en cours.

B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.