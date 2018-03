Maisons France Confort : MAISONS FRANCE CONFORT confirme son éligibilité PEA-PME 2018/2019

Le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT (Euronext Paris - FR0004159473, MFC), confirme respecter tous les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article D.221-113-5 du décret d'application n°2014-283 du 4 mars 2014, à savoir :

Y sont éligibles les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou le total de bilan à 2 milliards.

En conséquence, les actions MAISONS FRANCE CONFORT peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME.





À PROPOS DE MAISONS FRANCE CONFORT :

Créée en 1919, MAISONS FRANCE CONFORT est la plus ancienne société de construction de maisons individuelles et le principal intervenant du marché français (diffus). Déjà leader de la construction de maisons, MAISONS FRANCE CONFORT est devenu en 2015 le numéro 1 français de la rénovation de maisons. Le Groupe couvre en France les 12 régions métropolitaines avec plus de 375 points de vente.

Effectifs au 31 décembre 2017 : 1 880 collaborateurs.

MAISONS FRANCE CONFORT est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CACÒ Small, CACÒ Mid & Small, CACÒ All-Tradable, CACÒ All-Share

Site commercial : www.maisons-france-confort.com - Site financier : www.groupe-mfc.com



CONTACTS :

MAISONS FRANCE CONFORT

Patrick Vandromme

Président Directeur Général

Tél 02 33 80 66 61

E-mail pvandromme@maisonfc.fr

ACTUS

Amalia Naveira

Relations Analystes/investisseurs/Presse

Tél 04 72 18 04 90

E-mail anaveira@actus.fr

Jean-Christophe Godet

Directeur Administratif et Financier

Tél 02 33 80 66 61

E-mail finances@maisonfc.fr Marie Claude Triquet

Relations presse

Tél 04 72 18 04 93

E-mail mctriquet@actus.fr



