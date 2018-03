Maisons France Confort : des résultats record en 2017

21/03/2018 | 18:13

Publiés ce jeudi après séance, les comptes annuels de Maisons France Confort ont été marqués par un bénéfice net de 29,1 millions d'euros, soit un bond de 84,2% par rapport à l'exercice 2016.



Le bénéfice opérationnel a pour sa part grimpé de 78,8% à 42,9 millions d'euros et le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 24,3% à 764,4 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 5,6%, en augmentation de 170 points de base.



Fort de cette excellente performance d'ensemble, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale annuelle du 23 mai prochain le versement d'un dividende de 1,7 euro par action au titre de 2017, en croissance de 70 cents.



Enfin, pour 2018, considérant la bonne visibilité que lui confère son carnet de commandes et compte tenu du niveau de chantiers en cours, Maisons France Confort prévoit d'enregistrer une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires avec une rentabilité opérationnelle 'de bon niveau'.





