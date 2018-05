Maisons France Confort : solide début d'exercice 2018

14/05/2018 | 18:49

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 de Maisons France Confort s'élève à 190,1 millions d'euros, en croissance de 10,6% par rapport à l'an dernier (+6,8% à périmètre constant), a fait savoir le groupe ce lundi en fin de journée.



'Ce bon niveau de production reflète les performances commerciales record enregistrées au cours de l'année 2017', indique Maisons France Confort.



Les prises de commandes sont bien orientées pour le reste de l'exercice : 'Le groupe enregistre à fin avril 2 275 prises de commandes brutes dans l'activité construction de maisons, représentant un chiffre d'affaires de 269 millions d'euros, soit un repli de 14% en nombre et de 9,8% en valeur par rapport à 2017. Cette activité commerciale des quatre premiers mois 2018 reste néanmoins nettement supérieure (+8,1%) à celle de 2016, qui a constitué l'excellente production 2017 du groupe.'



Les prises de commandes (au 30 avril 2018) de l'activité rénovation BtoC restent solides, et s'élèvent à 21,2 millions, en hausse de 31% par rapport à l'an dernier. C'est également le cas des prises de commandes de l'activité Rénovation BtoB, qui se montent à 27,1 millions, contre 9,3 millions l'an dernier, soit une progression de 192%.



'Pour 2018, fort de la visibilité que lui confère son carnet de commandes et compte tenu du niveau de chantiers en cours, Maisons France Confort prévoit d'enregistrer une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires avec une rentabilité opérationnelle de bon niveau', anticipe le groupe.



Maisons France Confort communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre le 6 août 2018 après bourse.



