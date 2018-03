Maisons France Confort : Portzamparc vise toujours 74 euros

23/03/2018 | 10:32

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil d'achat sur l'action Maisons France Confort (MFC), qui a perdu 14% de sa valeur en trois mois. L'objectif de cours reste fixé à 74 euros, ce qui augure d'un potentiel de hausse supérieur à 40%.



Les analystes saluent d'abord les comptes 2017, qu'il s'agisse de la croissance, du 'bond en avant de la marge opérationnelle', de la génération de cash, et d'une trésorerie nette toujours positive malgré l'acquisition de l'Atelier des Compagnons (Rénovation).



MFC est exposé à la 'réduction' du prêt à taux zéro (PTZ) dans les zones 'non tendues', un point clé pour un promoteur de maisons individuelles. La croissance de cette branche en sera affectée (Portzamparc l'attend à 2% l'an en 2018 et 2019) et des dépréciations de réserves foncières sont à prévoir. La prévision de CA 2018 du groupe est d'ailleurs rabotée de 832 à 806 millions d'euros.



Mais Portzamparc ne pense pas que la baisse du carnet de commandes sur les deux premiers mois de l'année soit extrapolable. En outre, l'Atelier des Compagnons devrait jouer le rôle de diversification, et sa marge opérationnelle (5,7% en 2017) devrait selon la direction tendre vers 8,5%.





