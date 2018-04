Makheia : Bienvenue sur le site officiel du Pastis de Marseille

L'objectif du nouveau https://www.ricard.com/ est de créer une plateforme orientée performance et business : fidéliser les cibles, qualifier de nouveaux leads, générer du business additionnel (sur le site et en retail) et faire le pont entre le patrimoine, l'actualité de la marque, le programme CRM et l'e-commerce.

Le site s'articule ainsi autour de 2 grandes sections : Ricard d'un côté - qui valorise tous les éléments de la marque, de son patrimoine et de son ADN - et Ricard et vous - avec la Place Ricard, la boutique et les recettes.

Une approche résolument user-centric, avec des contenus adaptés et contextualisés, selon le profil de l'internaute et sa localisation.

Les premiers résultats sont excellents : + 300 % d'inscriptions (création de compte et newsletter), + 40 % de pages vues et + 30 % de visites.

Le site a été couronné par un Top Com de Bronze 2017.